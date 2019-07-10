للمرة الثالثة خلال شهر.. لقطات تلفزيونية ترصد أنجيلا ميركل وهي ترتعد (فيديو)

ظهرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في لقطات لتلفزيون رويترز وهي ترتعد خلال استقبالها لرئيس الوزراء الفنلندي أنتي ريني، الأربعاء 10 يوليو/تموز 2019، وهي ثالث مرة تصيبها هذه الحالة في غضون شهر.



واهتزَّ جسد ميركل بينما كانت تقف مع ريني خلال استعراض حرس الشرف لدى وصوله. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم إن المستشارة بخير.



وأضاف المتحدث أن المناقشات مع ريني تسير وفق المخطط له.



وليست المرة الأولى التي ترصد فيها كاميرا التلفزيون ميركل وهي ترتجف، ففي وقت سابق ظهرت وهي ترتجف أثناء لقاء بالرئيس فرانك فالتر شتاينماير، وهي المرة الثانية التي تنتابها فيها رعشة خلال أسبوعين، لكن المتحدث باسمها قال إنها بخير.



وشوهدت ميركل لأول مرة في 18 يونيو/حزيران الجاري، وهي ترتجف أيضاً عند لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته لألمانيا، لكنَّها قالت لاحقاً إنها شعرت بتحسّن بعد شرب بعض الماء، حيث تعاني برلين موجة حارة.



المصدر: رويترز



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