بعد معاقبة مسؤولين في حزب الله.. ترامب: العقوبات على إيران ستزيد قريبا وبشكل كبير

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم الأربعاء بتخصيب اليورانيوم سرا ولفترة طويلة وحذر من أن العقوبات الأمريكية ستزيد قريبا فيما عقدت منظمة تابعة للأمم المتحدة اجتماعا طارئا بشأن انتهاك طهران للاتفاق النووي.



وقال ترامب على تويتر ”لطالما كانت إيران تخصب (اليورانيوم) سرا في انتهاك كامل للاتفاق الرديء الذي تكلف 150 مليار دولار والذي أبرمه (وزير الخارجية السابق) جون كيري وإدارة (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما. تذكروا أن أجل هذا الاتفاق كان سينقضي خلال سنوات قليلة. العقوبات ستزيد قريبا وبشكل كبير“.



وكانت إدارة ترامب فرضت عقوبات على ثلاثة من كبار مسؤولي حزب الله في لبنان، الثلاثاء 9 يوليو/تموز 2019، متهمة إياهم بتبنِّي «أجندة خبيثة» لدعم الحكومة الإيرانية. وهي الأولى التي تستهدف أعضاء البرلمان اللبناني مباشرة.



وتعتبر الولايات المتحدة حزب الله منظمةً إرهابية، رغم اندماج أعضائه في هيئات شرعية في الحكومة اللبنانية.



وأُضيف أمين شري ومحمد حسن رعد، وهما عضوان في البرلمان، ووفيق صفا، وهو مسؤول أمني رفيع المستوى في حزب الله، إلى قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.



وقالت سيغال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان: «حزب الله يستخدم عناصره في البرلمان اللبناني للتلاعب بالمؤسسات لدعم المصالح المالية والأمنية للحزب الإرهابي، وتعزيز أنشطة إيران الخبيثة».



ويتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما انتهكت إيران بنداً رئيسياً هذا الشهر في الاتفاق الدولي لتقييد برنامجها النووي الذي أُبرم عام 2015. وحذَّرت طهران أيضاً من أنها ستبدأ في تخصيب الوقود النووي إلى مستوى أنقى، مما قد يجعلها أقرب إلى تطوير سلاح نووي.