نيويورك تايمز: عقوبات أميركية وشيكة على ظريف

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نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن العقوبات ضد قيادات في حزب الله تهدف إلى التأكيد للعالم أن واشنطن لا تميز بين الأجنحة السياسية والعسكرية لحزب الله، الذي تدعمه إيران.
ودعا المسؤولون قادة لبنان على قطع العلاقات مع أي شخص ينتمي إلى حزب الله، مشيرين إلى أن حزب الله يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن في لبنان والمنطقة ككل.
كما أكدوا أن العقوبات السابقة على إيران أضعفت من موارد حزب الله المالية بشكل كبير، لافتين إلى أن المزيد من العقوبات ضد إيران سترى النور قريباً.
كذلك أوضحوا أن العقوبات ضد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ستكون وشيكة.
من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، الاثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستواصل فرض أقسى العقوبات على إيران، مؤكداً أن واشنطن مستمرة في ممارسة الضغط على طهران لوقف سلوكها العدواني.
وجدد بولتون التأكيد على ما أعلنه ترمب مراراً من أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.
المصدر: – العربية.نت
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.