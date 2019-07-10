واشنطن: انتهاكات طهران لـ”النووي” محاولة للابتزاز

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أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أن انتهاكات إيران للاتفاق النووي محاولة للابتزاز وحذرت طهران من أنها تعزل نفسها، لكنها أكدت استعدادها للحوار.

وذكر البيان الأميركي أمام اجتماع استثنائي لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: “ليس هناك سبب معقول يدعو إيران لتوسيع برنامجها النووي ولا توجد طريقة لقراءة هذا على أنه أي شيء سوى محاولة فظة وواضحة لابتزاز أموال من المجتمع الدولي”.

وتابع: “ندعو إيران إلى العدول عن خطواتها النووية الأخيرة ووقف أي خطط لإحراز مزيد من التقدم في المستقبل. لقد أوضحت الولايات المتحدة أننا منفتحون على التفاوض دون شروط مسبقة، وأننا نقدم لإيران فرصة للتطبيع الكامل للعلاقات”.

وتشهد العاصمة النمساوية فيينا اجتماعاً طارئاً ومغلقاً، الأربعاء، لمجلس محافظي وكالة الطاقة الدولية الذرية، لبحث تجاوزات إيران للسقف الذي حدده الاتفاق النووي.

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وذكر تقرير لخبراء الوكالة أن إيران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم من 3.67% – وهو المستوى المحدد بموجب الاتفاق – إلى 5%.

واستنتج الخبراء أن نسبة التخفيض كانت في حدود 4.5%. وقد أخذ الخبراء عينات من المواد المخصبة لغرض تحليلها، قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة اليوم.

المصدر: – العربية.نت