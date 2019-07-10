كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خادم الحرمين يوجه بصرف 19.6 مليون ريال للأيتام في المملكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف 19.6 مليون ريال للأولاد والبنات الأيتام المشمولين برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وقدم وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، الشكر للملك سلمان على توجيهاته.

Advertisements

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ينفذ عددا من البرامج والمشاريع المجتمعية التنموية المستدامة في اليمن التي تهدف إلى حماية أسر الأيتام والمعيلات وتوفير حياة كريمة لهم.

ونفذ المركز مشروع لست وحدك لحماية أسر الأيتام في اليمن ، ويشمل مديريتي نهم وخولان بمحافظة صنعاء ، ومديرية المخا بمحافظة تعز، ومديريتي الغيل والحزم بمحافظة الجوف، ومديريتي القرشية وولد ربيع بمحافظة البيضاء، ومدينة مأرب بمحافظة مأرب، يستفيد منه 420 يتيما بشكل مباشر و 2,520 فرداً من أسر الأيتام بشكل غير مباشر.

ويهدف المشروع إلى تأمين الإيواء وتحسين سبل العيش لأسر الأيتام، وتوفير الوسائل التعليمية للأيتام والوصول للخدمات وضمان انتظامهم في التعليم، وتقديم الرعاية النفسية والرعاية الصحية لأسر الأيتام، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال المناصرة ودمج الأيتام بالمجتمع.