كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شتيه يطالب كندا وكافة الدول التي تدعم حل الدولتين بالاعتراف بدولة فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن إسرائيل تدمر حل الدولتين وأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، من خلال الاستمرار في مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني، مطالبا كندا وكافة الدول التي تدعم حل الدولتين الاعتراف بدولة فلسطين كرد على ذلك.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله، وفدا من الاتحاد العام لنقابات عمال كندا، بحضور الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد.

أضاف اشتية أن الفلسطينيين يحاربون لإنهاء الاحتلال والعيش بكرامة، في ظل الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

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وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني، الوفد الكندي، على ظروف العمل الصعبة التي يواجهها العمال الفلسطينيون في إسرائيل، لا سيما المساس بحقوقهم، وجعلهم رهينة في أيدي سماسرة تصاريح العمل الإسرائيلية، والمعيقات على المعابر، وتحديد الوظائف التي يستطيعون العمل بها سواء في البناء أو الزراعة.

ووجه الدعوة، عبر اتحاد عمال كندا، إلى الشركات الكندية للقدوم والاستثمار في فلسطين، من أجل خلق فرص عمل، والنهوض بواقع التنمية الاقتصادية.

وأطلع رئيس الوزراء الوفد على جهود الحكومة في العمل على إنشاء الكلية الجامعية للتدريب المهني والتقني، من أجل إعادة تأهيل خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، وتنمية قدراتهم لفتح الآفاق أمامهم في العديد من الوظائف.