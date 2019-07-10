كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.3٪ في مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقًا لمسح نشره مكتب الإحصاء الوطني (ONS) اليوم الأربعاء نما الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.3 في المائة في شهر مايو، مقارنة بالشهر السابق.

وفي شهر مايو، كان النمو الشهري في قطاع الإنتاج 1.4 في المائة، ويعزى ذلك بشكل خاص إلى ارتفاع في صناعة معدات النقل.

كما نما قطاع البناء في نفس الشهر، بنسبة 0.6 في المئة، منتعشا من النمو السلبي في مارس وأبريل 2019، ظل النمو في قطاع الخدمات مستقرا، بعد نمو بنسبة 0.1 في المئة في أبريل.

وفي الوقت نفسه، نما الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.3 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى مايو، مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، بين ديسمبر 2018 وفبراير 2019.

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حيث توسع قطاع الخدمات والإنتاج بنسبة 0.3 في المائة على التوالي في الأشهر الثلاثة حتى مايو، مقارنةً بفترة الثلاثة أشهر السابقة، بينما كان نمو الإنشاءات ثابتًا.

وقال روب كينت سميث، رئيس الناتج المحلي الإجمالي مكتب الإحصاء الوطني (ONS): "لقد نما الناتج المحلي الإجمالي بشكل معتدل في الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث أظهرت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة التجزئة قوة".

وقال سميث "على الرغم من ذلك، كان هناك تباطؤ طويل الأجل في قطاع الخدمات المسيطر في الغالب منذ صيف 2018".

وأضاف: "عاد الاقتصاد إلى النمو في شهر مايو، بعد الانخفاض الذي شهده شهر أبريل، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الانتعاش الجزئي في إنتاج السيارات".

