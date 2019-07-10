كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هواوي تفعل أول شبكة لتقنية الجيل الخامس في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا ببناء شبكة للهاتف المحمول من الجيل الخامس في موناكو، مما جعل الدولة المدينة ذات السيادة في ريفيرا الفرنسية أول دولة أوروبية تغطيها بالكامل شبكة الجيل الخامس.

وكتب خافيير نيل، صاحب الشركة المشغلة عبر رسالة على موقع تويتر، "العرض الأول في العالم للتقنية الجيل الخامس: موناكو تليكوم أول دولة بتقنية الجيل الخامس كاملة! بسرعة فائقة تبلغ 1.4 جيجابت في الثانية.

و تم الإشادة بفريدريك جينتا، مندوب موناكو بين الإدارات المسؤول عن الانتقال الرقمي بدوره "بتغيير نموذجي" بفضل تقنية الجيل الخامس للهاتف المحمول القائمة على التكنولوجيا من شركة هواوي الصينية.

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وقال: "إن تقينة الجيل الخامس هي الوعد بنوعية حياة أفضل للجميع وفرص استثنائية. سوف تسمح بتكييف الحياة مع احتياجاتنا".

بالنسبة لنائب رئيس هواوي جو بينج، يعد نشر الشبكة الجديدة في موناكو فرصة كبيرة على الرغم من الحجم الصغير للأراضي المغطاة.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن بينج قوله "موناكو أرض صغيرة تسمح لنا بإنشاء نافذة متجر في عدد من المناطق، ويمكن أن تكون نموذجا للمشغلين والدول الأخرى".

