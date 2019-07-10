كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدفعية الإيرانية تقصف قرية عراقية وتقتل مدنيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد شهود عيان اليوم الأربعاء بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص جراء قصف مدفعي إيراني على قرية حدودية شمال إقليم كردستان العراق400 كلم شمال بغداد.

وقال الشهود في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن" المدفعية الإيرانية قصفت بعد ظهر اليوم قرية ديري الحدودية، ما أدى إلى مقتل فتاة وإصابة شقيقها وشقيقتها بجروح بليغة".

وأضاف الشهود أن "القصف المدفعي الإيراني استمر لمدة ساعة وتسبب أيضاً بإشعال الحرائق في عدة قرى".

ويأتي القصف الايراني بعد مقتل أحد كبار قادة البسيج الإيرانيين من الكرد الموالين للحكومة الإيرانية مع ثلاثة من أفراد حمايته أمس الثلاثاء داخل ناحية بيرانشهر الإيرانية القريبة من الحدود مع إقليم كردستان العراق.