كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب": العقوبات ضد إيران ستزداد قريبا وبشكل أكبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زادت واشنطن من العقوبات سابقًا، بسبب إسقاط إحدى طائراتها بدون طيار على مضيق هرمز من قبل الدفاعات الجوية الإيرانية، ثم فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والمقربين منه.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على موقع تويتر، أنه سيتم قريبًا تشديد العقوبات ضد إيران، متهمًا البلاد بانتهاك بنود الاتفاق النووي قبل فترة طويلة من إعلانها عن تراجع تدريجي عن التزاماتها بموجب الاتفاق الدولي.

وقال "ترامب": "لطالما كانت إيران تخصب سرًا، في انتهاك تام للصفقة الرهيبة البالغة 150 مليار دولار التي أبرمها جون كيري وإدارة أوباما. تذكر أن هذه الصفقة كانت ستنتهي في عدد قصير من السنوات. سيتم قريبا زيادة العقوبات، إلى حد كبير!.

تأتي الحزمة الجديدة من التدابير الاقتصادية الأحادية الجانب، في أعقاب تصريحات طهران بأن البلاد تجاوزت حدود حجم اليورانيوم المنخفض التخصيب والقيود المفروضة على درجة التخصيب التي سبق أن حددتها الاتفاق النووي.