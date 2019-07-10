كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كيم داروش" سفير بريطانيا في واشنطن يقدم استقالته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقال السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة كيم داروش، اليوم الأربعاء، بعد الجدل الذي أثير مع الرئيس الأمريكي إثر نشر مذكرات دبلوماسية مسربة، وجه فيها انتقادات لاذعة لدونالد ترامب.

وقال السفير في رسالة استقالته: "الوضع الحالي يجعل من المتعذر علي أن أواصل دوري كما أرغب"، مضيفاً "أعتقد أنه في الظروف الراهنة فإن المسار المسؤول الواجب اتباعه، هو إفساح المجال أمام تعيين سفير جديد".