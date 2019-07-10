كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "روحاني": بريطانيا ترسل فرقاطات لمرافقة ناقلات النفط في الخليج لأنها "خائفة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

متحدثًا عقب اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، من أن المملكة المتحدة "ستدرك العواقب لاحقًا" بشأن احتجاز ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق الأسبوع الماضي.

وأضاف "روحاني": "أنتم الآن يائسين لدرجة أنه عندما ترغبون في تحريك إحدى ناقلاتكم في المنطقة، عليكم إحضار فرقاطاتكم (لمرافقتها) لأنكم خائفين. إذن لماذا ترتكبون مثل هذه الأفعال؟ يجب عليكم بدلاً من ذلك السماح لأن تكون الملاحة آمنة"، واصفًا المملكة المتحدة بأنها "المبادر في جبل طارق".

وتأتي تصريحاته، بعد نشر سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية إتش إم إس مونتروز في الخليج العربي لمرافقة ناقلات النفط البريطانية بسبب مخاوف من احتمال قيام إيران بالهجوم على السفن.