بسبب رفعه لافتة ضد النظام في مصر.. محكمة جزائرية تصدر حكم سنة مع النفاذ في حق مشجع جزائري

أفاد مصدر قضائي من الجزائر، أنه تم إصدار حكم سنة مع النفاذ في حق مشجع جزائري بسبب لافتة حملها ضد النظام الجزائري تتضمن عبارة “يتنحاو كاع”، وهي العبارة التي انتشرت في المظاهرات الجزائرية، والمطالبة برحيل كل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ورفع المشجع الجزائري اللافتة المذكورة بمصر خلال متابعته لمباريات منتخب الجزائر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، التي تحتضنها الملاعب المصرية إلى غاية 19 يوليوز الحالي.
وسارعت السلطات المصرية فور انتشار صورة المشجع الجزائري عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى اعتقاله، قبل أن تقوم بطرده من التراب المصري.
وأكدت صحيفة “الخبر” الجزائرية، أن التهمة الموجهة للمشجع الجزائري من المحكمة التي أصدرت في حقه الحكم المذكور، هي”عرض أوراق على أنظار الجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”، بعد رفعه لافتة كُتب عليها “لا إله إلا الله يتنحاو كاع بإذن الله”.
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