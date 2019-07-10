محمد السادس وترامب وبوتين وأردوغان..رياضات يعشقها الزعماء – فيديو

على الرغم من الانشغالات، التي يعيشها رؤساء، وزعماء الدول في أنشطتهم الرسمية المتعلقة بمهامهم، إلا أن ذلك لا يمنعهم من ممارسات هوياتهم المفضلة، خصوصا الرياضية.

ويعشق الزعماء رياضات مختلفة، ومتنوعة، وفي الفيديو التالي نستعرض الهوايات الرياضية للملك محمد السادس، والرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، والرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.