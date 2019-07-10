من هي أعلى المشاهير أجراً؟

وضمت قائمة فوربس 100 السنوية للمشاهير الأعلى أجرا نجوم الكرة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار بين العشرة الأوائل، جنبا إلى جنب مع المغني وكاتب الأغاني البريطاني إد شيران وفريق السوفت روك الذي شُكل في السبعينيات "ذي إيجلز"، والذي بدأ جولة جديدة في 2018.وعاد ويست، زوج كيم كارداشيان، إلى القائمة بعد غياب أربع سنوات، حيث تفيد تقديرات "فوربس" أن مكاسبه بلغت 150 مليون دولار قبل الضرائب، وهو ما يعود في أغلبه إلى خطه للأحذية الرياضية "ييزي"، ليحتل المركز الثالث، في حين جاءت كيم كارداشيان بالمرتبة 26 في القائمة.

وكسبت سويفت، بدعم من جولتها وألبومها في 2018 "ربيوتيشن"، مايقدر بنحو 185 مليون دولار لتحل في المرتبة الأولى، وفق ما نقلت "رويترز".



وتصدرت نجمة البوب البالغة من العمر 29 عاما القائمة في 2016 أيضا بعد جولتها وألبومها الأعلى مبيعا "1989".