من هي أعلى المشاهير أجراً؟

تصدرت المغنية تايلور سويفت قائمة الأعلى أجرا في مجال الترفيه، بفارق ضئيل عن اثنين من عائلة كارداشيان وهما كايلي جينر، ومغني الراب كاني ويست.
وعاد ويست، زوج كيم كارداشيان، إلى القائمة بعد غياب أربع سنوات، حيث تفيد تقديرات "فوربس" أن مكاسبه بلغت 150 مليون دولار قبل الضرائب، وهو ما يعود في أغلبه إلى خطه للأحذية الرياضية "ييزي"، ليحتل المركز الثالث، في حين جاءت كيم كارداشيان بالمرتبة 26 في القائمة.
وكسبت سويفت، بدعم من جولتها وألبومها في 2018 "ربيوتيشن"، مايقدر بنحو 185 مليون دولار لتحل في المرتبة الأولى، وفق ما نقلت "رويترز".
وتصدرت نجمة البوب البالغة من العمر 29 عاما القائمة في 2016 أيضا بعد جولتها وألبومها الأعلى مبيعا "1989".
وحلت جينر (21 عاما)، وهي أخت غير شقيقة لكيم وكلوي وكورتني كارداشيان، في المركز الثاني بعد تقديرات بتحقيقها 170 مليون دولار بفضل شركتها المتخصصة في طلاء الشفاه ومستحضرات التجميل والتي تعمل عبر الإنترنت وحققت رواجا كبيرا.
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