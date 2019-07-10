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من هي أعلى المشاهير أجراً؟

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تصدرت المغنية تايلور سويفت قائمة الأعلى أجرا في مجال الترفيه، بفارق ضئيل عن اثنين من عائلة كارداشيان وهما كايلي جينر، ومغني الراب كاني ويست.
وضمت قائمة فوربس 100 السنوية للمشاهير الأعلى أجرا نجوم الكرة ليونيل وكريستيانو رونالدو ونيمار بين العشرة الأوائل، جنبا إلى جنب مع المغني وكاتب الأغاني البريطاني إد شيران وفريق السوفت روك الذي شُكل في السبعينيات "ذي إيجلز"، والذي بدأ جولة جديدة في 2018.

وعاد ويست، زوج كيم كارداشيان، إلى القائمة بعد غياب أربع سنوات، حيث تفيد تقديرات "فوربس" أن مكاسبه بلغت 150 مليون دولار قبل الضرائب، وهو ما يعود في أغلبه إلى خطه للأحذية "ييزي"، ليحتل المركز الثالث، في حين جاءت كيم كارداشيان بالمرتبة 26 في القائمة.

وكسبت سويفت، بدعم من جولتها وألبومها في 2018 "ربيوتيشن"، مايقدر بنحو 185 مليون دولار لتحل في المرتبة الأولى، وفق ما نقلت "رويترز".


وتصدرت نجمة البوب البالغة من العمر 29 عاما القائمة في 2016 أيضا بعد جولتها وألبومها الأعلى مبيعا "1989".

وحلت جينر (21 عاما)، وهي أخت غير شقيقة لكيم وكلوي وكورتني كارداشيان، في المركز الثاني بعد تقديرات بتحقيقها 170 مليون دولار بفضل شركتها المتخصصة في طلاء الشفاه ومستحضرات التجميل والتي تعمل عبر الإنترنت وحققت رواجا كبيرا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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