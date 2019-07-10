نائب عن الانبار: لا يوجد أي حراك سياسي لإقالة المحافظ

وقال الفهداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "حراك التغيير السياسي في محافظة الانبار لغاية، اليوم، لا يشمل المحافظ بل يشمل رئيس مجلس المحافظة فقط".

وأضاف أن "هناك اتفاق على تغيير رئيس المجلس وتعيين نائبه بدلاً عنه".



وأوضح النائب عن الانبار، "نسعى لتعديل المسار مع المحافظ لكي يكمل هذه الدورة"، مبيناً أن "هناك عدة نقاط تحسب على المحافظ منها المقاولات التي تحال الآن في المحافظة يتم دفع خاوات ورشاوى واتاوات بنسبة 10- 15 % من كل المقاولين التي استلموها، الامر الذي أدى الى ارتفاع اسعار العمل وتقليل الاموال المخصصة للمحافظة".

وأكد أن "المحافظ إذا التزم بهذا الطلب فسنبارك له، وان لم يرغب بالالتزام فسيكون هناك سعي لتغييره من قبل اعضاء مجلس الانبار حسب السياقات الأصولية القانونية والدستورية".



وتابع الفهداوي، أنه "بحال عدم إيجاد حلول، فسنلجأ الى اساليب قانونية أكثر، كون الوضع في الانبار مزري جداً".