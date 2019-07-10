عبد المهدي يصدر امراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الدفاع المستحقين

اصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، امراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الدفاع المستحقين للترقية. وقال السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء، الفريق الركن محمد حميد البياتي، في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يصدر امرا ديوانيا بترقية ضباط وزاة الدفاع مستحقي الترقية لجدول 14 تموز 2019".



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