نجم السنغال يتحدى ساحراً توعده بالموت ويبدأ اساسياً أمام بنين

وجاء تأهل السنغال لتلك المرحلة بعد تخطي عقبة أوغندا بصعوبة بهدف نظيف، بينما تأهلت بنين إلى تلك المرحلة بعد فوزها على المغرب بركلات الترجيح في دور الـ16.
وجاء تشكيل السنغال ليضم كلاً من:
حراسة المرمى: ألفريد جوميز.
الدفاع: يوسف سابلي، شيخو كويته، كاليدو كوليبالي، لامين جاساما.
الوسط: بابي نداي، هينري، أدريسا جايي.
الهجوم: كيتا بالدي، ساديو ماني، مباي نيانج.
بينما جاء تشكيل منتخب بنين المعلن من طرف مدربه "ميشيل دوسييه" كالتالي:
حراسة المرمى: أولابي كاسيفا.
الدفاع: سيدو جويرو، أولفيه فيردون، إيمانويل أومورو، مويس ويلفرد.
الوسط: جوردان أديوتي، سيسي دالميدا، ستيفاني سيسينون.
الهجوم: ستيفي مويني، ميكائيل بوتي، سيبيو سوكو.
وكان احد السحرة من دولة بنين، قد توعد ماني بإصابة قد تتسبب في وفاته، إذا شارك في لقاء اليوم، لكن ماني رد عليه قائلاً: "نشأت على يقين بأن الموت بيد الله فقط، وأؤمن بأن أعمار البشر لا تقدم ولا تؤخر، وسأشارك في لقاء الليلة وإذا رحلت فسيكون هذا الساحر وسيلة فقط لأمر الله فلا تنخدعوا به".
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