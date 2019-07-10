'ميسي إيران' يثير اهتمام بطل اوروبا

2019-07-10 | 17:50
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يتطلع نادي ليفربول إلى التعاقد مع لاعب إيراني خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي لتعزيز صفوف الفريق.
وذكرت شبكة " Soviet Sport" الروسية أن "ليفربول لديه رغبة في ضم لاعب فريق زينيت سان بطرسبرج سردار أزمون هذا الصيف".
وأشارت إلى أن "ليفربول أرسل كشافيه لمتابعة أزمون خلال مباراة كأس السوبر الروسي أمام لوكوموتيف موسكو نهاية الأسبوع الماضي".
وكان اللاعب الإيراني قريبًا من الانضمام إلى صفوف فريق وولفرهامبتون في شهر كانون الثاني الماضي، قبل أن تنهار الصفقة بسبب الرسوم المالية.
وبدلًا من رحيله إلى الدوري الإنجليزي، انتقل أزمون إلى زينيت سان بطرسبرج قادمًا من فريق روبن كازان.
وسبق أن أبدى ليفربول اهتمامه بضم اللاعب ذاته في عام 2017 إلا أنه لم يرغب في الانتقال إلى الأنفيلد خشية عدم الحصول على فرص لعب منتظم.
يُذكر أن أزمون يُطلق عليه من قِبل البعض لقب "ميسي الإيراني".
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