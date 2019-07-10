"العين الإخبارية" في أخطر أنفاق داعش بالرقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تُعتبر الأنفاق التي حفرها تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الرقة السورية واحدة من أبرز المناطق المحصنة في العاصمة المزعومة له.

فمَن يعلم.. ربما مر زعيم داعش أبوبكر البغدادي من هذه الأنفاق أو هرب عبرها إلى خارج سوريا.

استطاعت "العين الإخبارية" أن تدخل واحداً من أخطر الأنفاق التي حفرها التنظيم في مدينة الرقة، رغم أنها كانت محفوفة بالألغام والمخاطر.

حفر داعش هذا النفق أسفل البنك العقاري في الرقة، بغرض الاختباء والاحتماء من ضربات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية وكذلك لتخزين الأسلحة، علماً أن التنظيم كان يدفع دولارين فقط يومياً للمدنيين مقابل حفر هذه الأنفاق التي تزخر بشعارات تسعى لرفع الروح المعنوية لمقاتليه.

جدير بالذكر أن القوات العسكرية التي تحمي المنطقة كقوات سوريا الديمقراطية والأسايش (قوى الأمن الداخلي) وغيرها تحاول أن تردم هذه الأنفاق أو تغلقها.