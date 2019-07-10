افتتاح مؤتمر رئيسي لمكافحة الإرهاب في نيروبي

افتتح الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو جوتيريس مؤتمر مكافحة الإرهاب الرفيع المستوى الذي افتتح في العاصمة نيروبي يوم الأربعاء. ومن خلال الحدث الذي يستمر يومين ، ستشارك الدول والوكالات أفضل الممارسات في مواجهة التطرف. ويحضر العديد من رؤساء الدول والحكومات الحدث الذي يقوده الرئيس الكيني ، أوهورو كينياتا. ويشارك مستشار الأمن القومي الصومالي عبدي سعيد علي المؤتمر في ظل تصاعد التوتر بين نيروبي ومقديشو حول النراع الحدودي البحري. وقال أنطونيو جوتيريس إن المجتمعات الشاملة والمتماسكة ضرورية للتصدي للتطرف العنيف والإرهاب. Advertisements وقال جوتيريس إنه معجب للغاية بالنهج الشامل الذي يتبعه مجتمع كاموكونجي في كينيا ، حيث تشكل الوقاية والابتكار محور إستراتيجيتهم. ولا تزال جماعة الشباب المسلحة الصومالية هي أكبر تهديد إرهابي في المنطقة. ونفذت المجموعة موجة من الهجمات في كينيا وأوغندا انتقاما لوجود قوات داخل الصومال.

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