شكرا لقرائتكم خبر عن القدس والإرهاب أبرز محاور اجتماع وزراء الإعلام العرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد أعمال الدورة العادية الـ (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة يوم 17 الشهر الجاري برئاسة المملكة، وبحضور وزراء الإعلام العرب أو من يمثلونهم، إضافة إلى الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة للمهام الإعلامية، حيث يتم خلال هذه الدورة مناقشة قضايا الإعلام المهمة ورؤاه الإستراتيجية وبحث آليات تطويره.

وقال مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الدكتور فوزي الغويل في تصريح له اليوم (الأربعاء): إن جدول أعمال الدورة يتضمن 18 بندًا، يأتي في مقدمتها بند القضية الفلسطينية، والموضوعات المتعلقة، كالخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن بند «خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج» يظل بندًا دائمًا على جدول الأعمال، حيث يعمل المجلس في هذه الدورة على وضع أفكار جديدة للخطة، بما يمكنها من الدور المنوط لها، بما يخدم المحاور الثلاثة التي تعمل على تدعيمها وهي القضية الفلسطينية، والإرهاب، وتصحيح صورة العرب والمسلمين.