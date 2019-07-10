شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يصادرون منزل عائلة فلسطينية في القدس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القدس المحتلة)

طردت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) عائلة فلسطينية من بيتها في حي سلوان بالقدس الشرقية، بعد أكثر من عقدين من تداول القضية في أروقة المحاكم الإسرائيلية، التي حسمتها لمصلحة جمعية استيطانية بحجة أن اجزاء من البيت بيعت للمستوطنين وربع البيت يعد املاك غائبين.

وكانت المحكمة الإسرائيلية قررت في 19 يونيو الماضي نقل الجزء الأكبر من بيت عائلة صيام إلى مستوطني «جمعية العاد الإستيطانية» وطرد المقيمين فيه، بعد أن تم بيع نحو نصفه إلى مستوطنين.