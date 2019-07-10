شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: الإعدام لـ 3 إرهابيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (مقديشو) ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، أن الصومال أعدم اليوم (الأربعاء) ثلاثة من أعضاء حركة الشباب الإرهابية بعد إدانتهم بالمشاركة في تفجير فندق في العاصمة مقديشو، أسفر عن مقتل 18 شخصاً في عام 2017.

ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، أن الصومال أعدم اليوم (الأربعاء) ثلاثة من أعضاء حركة الشباب الإرهابية بعد إدانتهم بالمشاركة في تفجير فندق في العاصمة مقديشو، أسفر عن مقتل 18 شخصاً في عام 2017.

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