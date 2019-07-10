شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء المملكة والإمارات ومصر واليمن في الأمم المتحدة يناقشون الجهود الإنسانية في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جنيف) عقد سفراء المملكة العربية عقد سفراء المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر واليمن لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، اليوم (الأربعاء) اجتماعًا مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بيتر ماورر. وناقش الاجتماع الجهود الإنسانية وأعمال الإغاثة في اليمن، والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني.



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