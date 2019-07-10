شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: العقوبات على إيران ستزيد قريباً وبشكل كبير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران بتخصيب اليورانيوم سراً ولفترة طويلة، وحذر من أن العقوبات الأمريكية ستزيد قريباً، فيما عقدت منظمة تابعة للأمم المتحدة اجتماعاً طارئا بشأن انتهاك طهران للاتفاق النووي.

وقال ترمب على تويتر، اليوم (الأربعاء): «لطالما كانت إيران تخصب (اليورانيوم) سراً في انتهاك كامل للاتفاق الرديء الذي تكلف 150 مليار دولار والذي أبرمه (وزير الخارجية السابق) جون كيري وإدارة (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما.»

وتابع: «تذكروا أن أجل هذا الاتفاق كان سينقضي خلال سنوات قليلة.. العقوبات (على إيران) ستزيد قريباً وبشكل كبير».