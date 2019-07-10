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الجيش الجزائري يدعم مقترحات الرئيس المؤقت للخروج من الأزمة

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جدة - خالد شويل - واس (الجزائر)

أكد نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم (الأربعاء)، دعمه للمقترحات التي طرحها رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح الأسبوع الماضي للخروج من الأزمة.

وقال خلال إشرافه على حفل تسليم جائزة الجيش الوطني الشعبي، لأفضل عمل علمي وثقافي وإعلامي لسنة 2019 ، إن مواقف القيادة العليا للجيش ثابتة وصادقة حيال الوطن والشعب منذ بداية الأزمة وإلى غاية اليوم، لافتاً النظر إلى أن ما جاء به الخطاب الأخير لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح خطة مهمة نحو حل الأزمة في إطار الدستور.

وكان بن صالح قد دعا الأربعاء الماضي، الطبقة السياسية والمجتمع المدني وممثلي الحراك الشعبي إلى الحوار من أجل الإسراع بإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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