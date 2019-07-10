شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: تشكيل لجنة لصياغة الدستور في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت)

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسن، للصحفيين اليوم (الأربعاء)، إن الأمم المتحدة بصدد التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل لجنة لصياغة الدستور في سورية.

وتعد اللجنة خطوة جديدة ضمن جهود الأمم المتحدة إيجاد حل سياسي لإنهاء الحرب في سورية، لكن لم يتم التوصل حتى الآن الاتفاق بشأن أعضاء اللجنة.