الاتحاد الأوروبي: قلقون من تجاوز إيران السقف المحدد لتخصيب اليورانيوم

أعرب ​الاتحاد الأوروبي​ عن قلقه "من تجاوز ​إيران​ السقف المحدد لتخصيب اليورانيوم"، مطالبًا "​طهران​ بالتراجع عن خطوات التخصيب ووقف التصعيد". وشدد الاتحاد على أن "إلتزام إيران بتنفيذ كامل بنود ​الاتفاق النووي​ أمر مهم"، موضحًا أن "آلية انستكس للتجارة مع إيران دخلت المرحلة الإجرائية".

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