ساترفيلد:أسلحتنا التي عثر عليها بليبيا كانت مباعة لفرنسا وليس للإمارات

كشف مساعد وزير الخارجية الأميركي ​دايفيد ساترفيلد​ عن أن "الأسلحة الأميركية التي عثر عليها في ​ليبيا​ كانت مباعة ل​فرنسا​ وليس للإمارات"، مشيرًا إلى "أننا نحقق في تقاسم فرنسا الأسلحة الأميركية مع جهة خارجية في ليبيا. كما يمكن وقف أي برامج تزويد أسلحة مع الجهة التي استخدم أسلحتنا وتقاسمها مع جهة خارجية".

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