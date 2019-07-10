مفرزة إستقصاء بيروت أوقفت عددا من المطلوبين والمخالفين

اوقفت دوريات من مفرزة استقصاء بيروت ضمن نطاق مدينة بيروت عددا من المطلوبين والمخالفين كالآتي:
- فصيلة طريق الشام اوقفت المدعوة س.ن.ش. لبنانية، مطلوبة بموجب خلاصة حكم بجرم مخالفة انظمة تقضي بالسجن 6 اشهر، والمدعو م.م.ع.ح. لبناني، مطلوب بموجب 5 مذكرات توقيف بجرم نشل ومذكرتي توقيف بجرم اعطاء شيك من دون رصيد ومذكرة توقيف بجرم سرقة.
- فصيلة الرملة البيضاء اوقفت المدعو ج.ع.أ.أ. فلسطيني، مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم مخدرات تقضي بالسجن 3 اشهر وخلاصة حكم بجرم اسلحة.
- فصيلة طريق الجديدة اوقفت المدعو أ.خ.ن. لبناني، مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم سرقة تقضي بالسجن 4 سنوات وعقوبة اضافية اشغال شاقة.
- فصيلة طريق الشام اوقفت المدعو ج.س.ب. لبناني، حيازة مادة السيلفيا ومطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم مخدرات وعقوبة اضافية اشغال شاقة مؤبدة ومذكرة القاء قبض بجرم تجارة مخدرات وترويجها وتعاطيها.
- فصيلة طريق الشام اوقفت المدعو أ.إ.ص. لبناني، لحيازة مادة السيلفيا ومطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم مخدرات.
- فصيلة الاشرفية أوقفت المدعو م.م.م.ب. لبناني، مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم تعاطي مخدرات.
- فصيلة طريق الجديدة اوقفت المدعو ع.هـ.ذ. لبناني، مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم ايذاء جسدي ومذكرة توقيف بجرم مخدرات.
- فصيلة وسط بيروت أوقفت المدعو ع.و.ن. لبناني، مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم اعطاء شيك من دون رصيد.
- فصيلة وسط بيروت اوقفت المدعو م.ب.ح. لبناني، مطلوب بموجب خلاصتي حكم بجرم تعاطي مخدرات.
- فصيلة وسط بيروت اوقفت المدعو و.م.خ. لبناني، مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم سكر ظاهر وخلاصة حكم بجرم مخالفة انظمة.
- فصيلة البسطة أوقفت المدعو م.س.أ.ش. لبناني، حيازة مادة السيلفيا ومطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات.
- فصيلة الاشرفية اوقفت المدعو ع.ي.غ. لبناني، مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم مخدرات وخلاصة حكم بجرم سكر ظاهر.
- فصيلة الرملة البيضاء اوقفت المدعو خ.ح.ش. فلسطيني، مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم اسلحة.
- فصيلة الاشرفية اوقفت المدعو ب.خ.أ. فلسطيني، مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم مخالفة أنظمة البناء.
- فصيلة ميناء الحصن اوقفت المدعو أ.ع.ك. فلسطيني، مطلوب بموجب قرار جزائي بجرم مخالفة انظمة السير.
- فصيلة الرملة البيضاء المدعو ح.ع.إ. لبناني، مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم عدم حيازة اوراق ثبوتية.
- فصيلة الرملة البيضاء أوقفت المدعو ف.م. ح. لبناني، مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم سكر ظاهر.
- فصيلة النهر اوقفت المدعو م.ع.أ. لبناني لحيازة مادة الكوكايين ومطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم مخالفة انظمة السير.
- فصيلة طريق الشام أوقفت المدعو ح.ع.ش. لبناني، مطلوب بموجب قرار جزائي بجرم بائع متجول.
- فصيلة الرملة البيضاء اوقفت المدعو و.أ.أ. لبناني، قيادة دراجة نارية مسروقة.
- فصيلة طريق الشام اوقفت المدعو ج. م. أ. لبناني؛ قيادة دراجة نارية مسروقة.
- فصيلة رأس بيروت اوقفت المدعو م.ع. ن. لبناني، قيادة دراجة نارية مسروقة.
- فصيلة طريق الجديدة اوقفت المدعو خ.س.ك. لبناني، قيادة دراجة مسروقة.
- فصيلة الجميزة اوقفت المدعو ع.م. ع. سوري، لسرقة دراجة نارية.
- فصيلة الجميزة اوقفت المدعو ن.ج.ي. لبناني، لقيادة دراجة نارية مسروقة.
- فصيلة طريق الشام أوقفت المدعو م.ح.أ. لبناني، لحيازة حبوب مخدرة.
- فصيلة طريق الشام اوقفت المدعو ع.م.ص. لبناني، حيازة حشيشة الكيف.
- فصيلة الرملة البيضاء اوقفت المدعو م.خ.أ. لبناني، حيازة حشيسة الكيف.
- فصيلة النهر اوقفت كلا من: م.ع.أ. لبناني، م.ج.م. لبناني، غ.ب.إ. لبنانية، حيازة وتعاطي الكوكايين وتعاطيها.
- فصيلة النهر اوقفت المدعو ح.م.أ. سوري، حيازة حشيشة الكيف.
- فصيلة طريق الجديدة اوقفت كلا من : م. ي. ز. لبناني، ر.س.د. تركي، حيازة حبوب مخدرة.
- حجز 69 دراجة نارية و11 سيارة مخالفة ضمن نطاق مدينة ببروت.
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