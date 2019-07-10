"اليونيفيل" تسلم معدات للغطس لمركز الانقاذ البحري في صور

سلمت "​اليونيفيل​" ممثلة بقائد ​الكتيبة الايطالية​ الجنرال ماريو تشورا وممثل مكتب الشؤون المدنية محمد ابو جهجاه، هبة الى مركز الانقاذ البحري في صور عبارة عن معدات للغطس، ضمن برنامج دعم المؤسسات المحلية العاملة في إطار الانقاذ ومساعدة المجتمع المحلي.

وأكّد ممثل مكتب الشؤون المدنية في "اليونيفيل" محمد ابو جهجاه "أهمية المعدات التي قدمت للمركز".

من جهته، اعتبر نائب رئيس ​اتحاد بلديات قضاء صور​ ​حسن حمود​ أن "ما تقوم به "اليونيفيل" من دور إنساني الى جانب مهامها في حفظ ​الأمن​ والاستقرار الى جانب ​الجيش اللبناني​ ​الجنوب​ يؤكد دورها الانمائي الذي يستهدف مؤسسات المجتمع المحلي".

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من ناحيته، شكر نائب رئيس ​بلدية صور​ ​صلاح صبراوي​ "اليونيفيل" على مساهمتها في تجهيز مركز الإنقاذ البحري في صور بمعدات غطس للمتطوعين في المركز".

بدوره نوه رئيس المركز يوسف خيرالله بـ"دور "اليونيفيل" في تجهيز مراكز ​الدفاع المدني​"، شاكرًا لها مبادرتها التي ستساهم في مساعدة المواطنين بطريقة أفضل".

واعتبر قائد الكتيبة الايطالية في كلمته أن "اليونيفيل سوف تبقى تمد يد المساعدة لأبناء المجتمع المحلي".