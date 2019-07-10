بلدية طرابلس وبرنامج الامم المتحدة الانمائي اطلقا مشروع تأهيل شارع وسوق التل

ترأس رئيس إتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية ​طرابلس​ المهندس ​احمد قمرالدين​ في مكتبه في القصر البلدي في طرابلس، اجتماعا تم في خلاله البحث في إعداد دراسة مشروع تأهيل شارع وسوق التل الممول من ​الحكومة الالمانية​، في حضور مدير منطقة الشمال في برنامج ​الامم المتحدة​ الانمائي "UNDP" آلان شاطري وجنان ميتة.

وعرض قمرالدين للمشروع وإعداد دارسة تقنية من قبل الفريق الهندسي ل​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​ من خلال مشروع دعم المجتمعات ال​لبنان​ية المضيفة المنفذ بالشراكة مع ​وزارة الشؤون الإجتماعية​.

ولفت قمرالدين الى "أهمية تأهيل شارع وسوق التل، الذي يعتبر القلب النابض لطرابلس ويوصل المدينتين القديمة بالجديد وهو المدخل الرئيس للأسواق التاريخية، ويشكل همزة وصل بمختلف الشرائح الطرابلسية، كما وتكمن أهمية تطوير هذا الحي كونه يضم بين جنباته تجارة متعددة ومتنوعة وعملية التأهيل تقوي وتعزز ​الحركة التجارية​ والاقتصادية والاجتماعية في طرابلس".

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ولفت الى انه "بعد الزيارة التاريخية الأسبوع الماضي لسوق العطارين في الأسواق الداخلية والذي تم تأهيله من خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان عبر مشروع المجتمعات اللبنانية المضيفة، في حضور وزيري الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات و​السفير البريطاني​ الذي مولت حكومة بلاده مشروع سوق العطارين، والسفير الألماني الذي أعلن إلتزام حكومة بلاده تخصيص مبلغ مليوني يورو لتكملة تأهيل الأسواق القديمة، من خلال خطة إعادتها ​بلدية طرابلس​ والتي كانت تواصلت مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي من خلال مكتب طرابلس لدراسة مشاريع تأهيل الأسواق الداخلية والمباشرة بأعمال تأهيل شارع التل، لا سيما وأن ​البلدية​ لديها دراسات سابقة تتضمن تأهيل واجهات الأبنية والأرصفة الممتدة على طول الشارع من السراي العتيقة وحتى تقاطع الروكسي".

ورأى ان "على الورش التقنية مع البرنامج بمشاركة لجنة تجار التل، البحث في حاجيات السوق وكيفية تطويره والبدء بالدراسة التقنية للبدء بالمشروع".

وتم الاتفاق على أن تبدأ "Undp" على نفقتها بالمشروع، لبلورة خطة العمل وتحضير دراسة اولية لإدارة الناحية الهندسية والأعمال التأهيلية المقترحة".