الصمد: لتضامن لبناني في مواجهة الاعتداء الاميركي على ممثلي الشعب

اعتبر النائب جهاد الصمد، في بيان، "أن ​الولايات المتحدة الأميركية​ التي تدعي الحرص على نشر الديمقراطية في ​العالم​ وتزعم أنها زعيمة العالم الحر، تريد تعطيل الديمقرطية في ​لبنان​ وتكبيل الحرية، من خلال الاعتداء على خيارات اللبنانيين وانتخاباتهم، والذي تمثل بقرارتها الأخيرة التي تفرض ​عقوبات​ على رئيس كتلة برلمانية ونائب منتخبين ديموقراطيا".

ودعا إلى "تضامن لبناني في مواجهة الاعتداء على ممثلي ​الشعب اللبناني​، لأن أي نائب لبناني، وفي أي موقع سياسي، يمثل الشعب اللبناني".