الصمد: لتضامن لبناني في مواجهة الاعتداء الاميركي على ممثلي الشعب

اعتبر النائب جهاد الصمد، في بيان، "أن الولايات المتحدة الأميركية التي تدعي الحرص على نشر الديمقراطية في العالم وتزعم أنها زعيمة العالم الحر، تريد تعطيل الديمقرطية في لبنان وتكبيل الحرية، من خلال الاعتداء على خيارات اللبنانيين وانتخاباتهم، والذي تمثل بقرارتها الأخيرة التي تفرض عقوبات على رئيس كتلة برلمانية ونائب منتخبين ديموقراطيا".
ودعا إلى "تضامن لبناني في مواجهة الاعتداء على ممثلي الشعب اللبناني، لأن أي نائب لبناني، وفي أي موقع سياسي، يمثل الشعب اللبناني".
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