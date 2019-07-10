داود: رسالتنا الى جميع السياح واللبنانيين أن لبنان بألف خير وسيبقى كما تعرفونه

جال وزير الثقافة ​محمد داود داود​ وعدد من ​السفراء العرب​ في مدينة ​عاليه​ تحت عنوان "تشجيع ​السياحة​ والاصطياف وكانت المحطة الاولى في سيمبوزيوم رأس الجبل حيث كان في استقبال داود والسفراء العرب محافظ جبل ​لبنان​ محمد مكاوي، وشكر داود السفراء "الذين رافقونا في الجولة على هذه المبادرة مما يدل على اهتمام السفراء العرب و​الدول العربية​ بلبنان". كما شكر "جميع الإعلاميين لمواكبتنا"، معتبرا أن "لهم دورهم في إظهار الصورة التي نريدها عن لبنان".

وشدّد داود على ان "جئنا اليوم برسالة واحدة هي أنه ما يحصل في لبنان من بعض الألم والوجع، لكن لبنان هو دائما بلد السياحة. نحن لدينا موسم سياحي نعول عليه كثيرا، وبالتالي فإن الاحداث التي تحصل بين الحين والآخر لا تؤثر على أصالة لبنان الكرم والضيافة والسياحة. لبنان فخور دائما بانتمائه الى الحضن العربي وسعيد جدا بهذا الاحتضان الذي نراه دائما، ووجود السفراء اليوم بقلب لبنان ما هو الا دليل على هذا الاحتضان". خاتما بالاشارة الى ان "رسالتنا الى جميع السياح واللبنانيين أن لبنان بألف خير وسيبقى كما تعرفونه، بلد الخير والمحبة".