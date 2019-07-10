مسعود الأشقر في حفل تكريم وحدات دفاع بيروت: لولا الشهداء لما بقي لبنان

اعتبر الأمين العام للإتحاد من أجل ​لبنان​ مسعود الاشقر، في الذكرى الاربعين لتاسيس وحدات دفاع ​بيروت​، ان "اقول لأهالي الشهداء ان شرف لي انني كنت واحدا من وحدات دفاع بيروت، فلولا الشهداء لما بقي لبنان"، موجها التحية "لهذه الوحدات ولكل ​شهداء المقاومة​ اللبنانية، كما للشهداء الاحياء الموجودين بيننا هنا كما في ​بيت شباب​"، ووجّه الاشقر "التحية للشباب المخطوفين الذين لم يعودوا حتى اليوم، وعلى رأسهم المخطوف ​بطرس خوند​".

وتخلّل حفل استذكار وتكريم شهداء وحدات دفاع بيروت، الذي اقيم في قصر المؤتمرات في ضبيه، عرض وثائقي وشهادات قدامى المحاربين.