مسعود الأشقر في حفل تكريم وحدات دفاع بيروت: لولا الشهداء لما بقي لبنان

اعتبر الأمين العام للإتحاد من أجل لبنان مسعود الاشقر، في الذكرى الاربعين لتاسيس وحدات دفاع بيروت، ان "اقول لأهالي الشهداء ان شرف لي انني كنت واحدا من وحدات دفاع بيروت، فلولا الشهداء لما بقي لبنان"، موجها التحية "لهذه الوحدات ولكل شهداء المقاومة اللبنانية، كما للشهداء الاحياء الموجودين بيننا هنا كما في بيت شباب"، ووجّه الاشقر "التحية للشباب المخطوفين الذين لم يعودوا حتى اليوم، وعلى رأسهم المخطوف بطرس خوند".
وتخلّل حفل استذكار وتكريم شهداء وحدات دفاع بيروت، الذي اقيم في قصر المؤتمرات في ضبيه، عرض وثائقي وشهادات قدامى المحاربين.
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