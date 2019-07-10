الحريري: وصيتي للشباب والشابات مهما رأيتم وسمعتم كونوا رأيكم الخاص

شدد رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، على "أننا يجب أن ننتهي من الكراهيات وأن نجعل ​الشباب​ يتواصلون سوية وأن ​لبنان​ متنوع وأن شباب ​جبل محسن​ لا يختلفون عن الشباب في ​باب التبانة​، فجميعهم إنسان وعائلات وأخوات وأمهات وأصدقاء.

وخلال رعايته، حفل افتتاح أول مبادرة اجتماعية للمقاولات والإنشاءات في لبنان، بهدف تأمين فرص عمل للشباب المهمشين في ​طرابلس​ وبدعوة من "جمعية مارش"، في ​السراي الحكومي​، لفت الحريري الى أن "البعض يحاول أن يزرع الكراهية، لذلك نحن بحاجة الى مثل هذه المبادرات لأنها تعطي أملا، وهي في البدء كانت فكرة والفكرة تحولت مشروع، والمشروع تحول الى حقيقة، وأنتم إستطعتم أن تقوموا بما قمتهم به بسبب إنفتاحكم".

وبين أنه "إذا هناك ما نفتخر به فهو أنتم أيها الشابات والشبان، لأنكن تخلصتم من هذا التاريخ الذي زرع بكم، تخطيتم الصعوبات بينما الى الآن هناك سياسيين ليس لهم قدرة على التخلص من هذه الأفكار لأنها مزروعة فيهم ويعيشون على الخصومة القديمة وعلى الحرب الأهلية التي دمرت لبنان"، معتبرا أن "المصالحة الحقيقة هي عندما نرى مثل هذه المباردات".

وأكد الحريري أن "الشكر للشبان والشابات الذي تخلصوا من هذه الكراهية التي حاول البعض زرعها فيها ولأنكم تخطيتم أمورا أكثر من الذين هم كبار في العمر ليس لهم قدرة على تخطيها"، مضيفا: "وصيتي للشباب والشابات: مهما رأيتم وسمعتم كونوا رأيكم الخاص، لأن كل سياسي يريد أن يرزع رأيه فيكم ولكن كل واحد سيد رأيه ونفسه، تعلموا واكبروا بالمجتمع البلبناني ونحن كدولة وكسعد الحريري سأدعم هذا المشروع دائما".