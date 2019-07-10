البزري: زيارة وزير البيئة لصيدا فلكلورية وهي سياحية أكثر منها بيئية

أكّد رئيس ​بلدية صيدا​ السابق ​عبد الرحمن البزري​ أنه "يبدو أن الأمور قد اختلطت على وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ الذي تحدث عن جولته السياحية وتناسى دوره الهام كوزيرٍ للبيئة وحمايتها من المخاطر التي تصيبها وتؤثر عليها حالياً ومستقبلياً، كنّا نتمنى عليه خلال جولته البحرية وصولاً الى جزيرة صيدا السياحية، أن يتفقد مكب ​النفايات​ وجبل النفايات الجديد الموجود جنوب المدينة، وأن ينظر إليها من ناحية البحر لكي يرى هول الكارثة البيئية التي تعصف بالمدينة"، متمنيًا "عليه أيضاً أن يتفقّد أماكن ​الصرف الصحي​ التي تصب دون معالجة في مياه ​البحر المتوسط​ وقريبة من شواطئ المدينة لكي ينظر في آلية معالجتها المستقبلية، كما كنا نتمنى عليه أيضاً أن يناقش نقابة صيادي الأسماك ليطلع منهم على مقدار التأثير البيئي السلبي على ​الثروة السمكية​ في المدينة التي بدأت تتناقص بشدة نتيجة لأعمال الردم الموجودة في البحر دون أي دراسة حقيقية للأثر البيئي لهذه الأعمال".

وتساءل البزري عن "ماهية وأسباب زيارة وزير البيئة والجهة الداعية وطبيعتها"، مطالباً "​وزارة البيئة​ بالقيام بواجبها، وإعداد دراسة حقيقية للملف البيئي في المدينة بدلاً من الزيارات ذات الطابع الفلكلوري".