حسن يعقوب: العقوبات على نواب حزب الله منسقه داخلياً

لفت رئيس حركة النهج ​حسن يعقوب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الى أنه "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، يعتقد أن هناك توجها جديدا لدى ​اميركا​ بعد العقوبات على ​حزب الله​"، متسائلا: "أين الجديد يا شيخ سعد؟ أنهم يعرفون انه لا يوجد لديهم حسابات خارج لبنان. ألم يفتح ​المجلس النيابي​ رغم اعتكافه تحت شعار تشريع الضرورة؟ ‏وصدق حينها على القوانين التي طلبها الاميركيون والتي تكبل النظام المصرفي؟"، معتبرا أن " العقوبات على نواب حزب الله منسقه داخلياً".

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