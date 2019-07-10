أيوب استقبل وفدًا من مستشفى الزهراء - مركز طبي جامعي برئاسة يوسف فارس

استقبل رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​فؤاد أيوب​، وفدًا من ​مستشفى​ الزهراء - مركز طبي جامعي برئاسة رئيس مجلس إدارة المستشفى ومديرها العام يوسف فارس. بداية، شكر الوفد أيوب على "جهوده في دعم وتطوير المستشفى وتحويلها إلى مركز طبي جامعي يستقبل العدد الأكبر من طلاب كلية ​العلوم​ الطبية للتدريب في الاختصاصات كافة وعلى حضوره الافتتاح الرسمي للمركز الطبي الجامعي الذي تمّ برعاية وحضور رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في حزيران الماضي، وقدم البروفسور فارس للرئيس أيوب درعًا تكريمية عربون شكر وتقدير".

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