دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ماي تقول إنها تشعر بالأسف لاستقالة السفير البريطاني في أمريكا

لندن (رويترز) - قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إنها تأسف لأن السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة شعر باضطراره للاستقالة من المنصب مشيرة إلى أنه من المطلوب أن يستطيع المسؤولين "إسداء النصح كاملا وبصراحة".

واستقال كيم داروك يوم الأربعاء بعدما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "مخبول" و"غبي" عقب تسريب مذكرات سرية من السفير وصف فيها إدارة الرئيس الأمريكي بأنها تفتقر للكفاءة.

وقالت ماي للبرلمان "تحدثت هذا الصباح إلى السير كيم داروك. أخبرته أنه لأمر يدعو إلى الأسف الكبير أن يشعر باضطراره لترك منصبه".

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير سها جادو)