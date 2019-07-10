عملية دولية تنقذ آلاف الحيوانات المهددة بالانقراض من التهريب

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty صورة أرشيفية لأنياب فيلة

وأسفرت العملية عن ضبط ما يقرب من 10 آلاف سلحفاة، و23 قردا، و30 قطة كبيرة، والمئات من أنياب الفيلة، ونصف طن من العاج، وخمسة قرون من حيوان وحيد القرن.

وقالت المنظمة العالمية للجمارك، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، إنها نفذت 1828 عملية ضبط في 109 دولة بشهر يونيو.

وبحسب المنظمة الدولية، فإن العملية المشتركة أسفرت عن تحديد ما يقرب من 600 مشتبه بهم، وأدت إلى اعتقالات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 21 في إسبانيا.

من جانبه، قال الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك، "إن جريمة الحياة البرية لا تجرد بيئتنا من مواردها فحسب، وإنما لها تأثير أيضا من خلال أعمال العنف المرتبطة بها وغسل الأموال والاحتيال"، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".