شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء الموافقة النهائية على قانون الملكية الفكرية لعدم اكتمال نصاب البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارجأ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، إلى جلسة قادمة لأنه من القوانين المكملة للدستور ويحتاج الموافقة عليه إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس

وكان المجلس قد انتهى فى جلسته اليوم من مناقشة مواد مشروع القانون واخذ الموافقة على مواده.

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ويأتى مشروع القانون فى إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية (يوبوف)، إدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991، لتصبح مصر عضوًا بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى، واستبدال وضع مصر الحالى من عضو مراقب إلى عضو عاملًا.

ويقضى مشروع القانون بجواز تولى مكتب حماية الأصناف النباتية فى مصر إجراءات الفحص للصنف الجديد بذاته أو تكليف الغير بذلك من ذوى الكفاءة والخبرة بهدف سرعة نهو إجراءات الفحص على أن يؤخذ فى الاعتبار اختبارات الزراعة أو غيرها من الاختبارات السابق مباشرتها، وينص على وجوب ألا تمنع الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف استعمال تلك التسمية استعمالًا حرًا سواء كان ذلك أثناء سريان حق المربى أو انقضائه.