شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد الله: شراسة مصر فى الدفاع عن حقها بآثارها يضمن احترام العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن شراسة مصر فى الدفاع عن حقها بآثارها المصرية يضمن احترام العالم لها ويحافظ على إرثها والذى تبيعه المزادات بلندن على مرأى ومسمع من الجميع، كاسرة كل الأعراف الدولية المتعلقة باتفاقية اليونسكو التى تنص على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والتى تسمح لمصر باسترداد أى قطعة أثرية مسجلة فى المتاحف العالمية، وخرجت بطريقة غير شرعية.

واستنكر زين الدين، فى بيان له اليوم، عدم تحرك اليونسكو لإنقاذ التراث العالمى والذى يعد مسئوليتها الأولى بما يضر بسمعتها، وبالوقت ذاته يضر بالدول ذاتا لتاريخ العريق مثل مصر، ويفتح الباب لمزيد من الانتهاكات فى حقهم، من قبل تجار لا نعلم انشطتهم ولا من اين جاءوا بالأموال التى يشترون بها جزء من تاريخنا العريق.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر نجحت فى استعادة مخطوط اثرى منذ عام وبالتأكيد ستستمر الجهود لملاحقة الاثار والمخطوطات المصرية، إلا أن رفض الافصاح عن هويات المشترين -والذى بالتأكيد يزيد من الشكوك حولهم- يصعب المهمة.

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لجنة النقل بمجلس النواب (3)