شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فايز بركات: قانون العقوبة البديلة للغارمين إضافة لمصر بحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مشروع قانون العقوبة البديلة للغارمين والغارمين حال تطبيقه، سيتكامل مع مبادرة "مصر بلا غارمات" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2014، حيث المساهمة فى تمكين الغارمين والغارمات اقتصاديًا عن طريق توفير فرص عمل نمطية وغير نمطية لخلق مصدر رزق يضمن حياة كريمة وبتأمين الأسر الفقيرة من الاحتياج والاستدانة، وإعادة تأهيل المحكوم عليه فى أن يجد مكانه كعضو نافعًا فى المجتمع.

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وأوضح عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن فكرة تشغيل الغارمين بمشروعات صغيرة ومتوسطة تابعة للجهات المعنية، سيحقق أكثر من فائدة ولأكثر من طرف، كما أن تحقيق إنتاج وربحية من هذا العمل سيدر دخلا على الدولة، وبذات الوقت سيعيد الحق إلى أصحابه (اصحاب الدين)، بالإضافة إلى توفير مصدر رزق للغارمين.

وأشار بركات، إلى أن هذا القانون سيحقق إضافة لمصر فيما يخص احترام حقوق الإنسان وستكسب احترام العالم، كما أنه لا يضر أو يخل بمبدأ الثواب والعقاب، لأن الغارمين لا يشكلون خطورة اجرامية ومعظمهم من الأمهات والآباء الذين اضطروا إلى الدين أو التقسيط لانجاز مهام حياتية هامة بالغالب لأبنائهم.