شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "الأعلى للإعلام" يغلق باب التقدم فى مسابقة مشروعات التخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقى الأعمال المشاركة فى مسابقة "التميز الإعلامى لمشروعات تخرج طلاب الإعلام والتى من المقرر أن تغلق أبواب التقدم غدا الخميس.

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وأضاف المجلس، أنه تلقى على مدار الأيام الماضية الأعمال المشاركة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية فى التخصصات والأقسام المختلفة، مضيفا: "تصدرت قائمة المتقدمين جامعة عين شمس بـ47 مشروعا فى مختلف التخصصات تقدم بها قسم الإعلام بكلية الآداب وكلية البنات".

وأشار المجلس، إلى أن التميز الإعلامى هى مسابقة سنوية ينظمها الموقع الرسمى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برعاية الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس بين مشاريع تخرج الطلاب، فى السنة الاخيرة من دراستهم الجامعية، موضحا أن المسابقة تهدف إلى دعم العناصر المبدعة والمتميزة بين الطلاب وتحفيز طلاب السنوات التالية لهم لبذل جهد أكبر فى مشروعات تخرجهم، بالإضافة إلى تعريفهم بضرورة تطبيق المعايير والأكواد المهنية التى تنظم سوق الإعلام، وكذلك منح أعضاء هيئات التدريس تقديرهم المستحق، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين المجلس والمؤسسات التعليمية بما يساهم فى رفع مستوى الخريجين ويخدم المهنة.