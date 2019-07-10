4 أشهر موقوفة التنفيذ في حق طالب هدد زينب الغزوي بالقتل

قضت محكمة باريسية بالحبس 4 أشهر موقوفة التفنيذ في حق طالب في مدرسة للتجارة، بعدما أدانته بتهمة تهديد الصحافية زينب الغزوي بالقتل، على خلفية ارتباطها بمجلة “شارلي إيبدو”.

وأورد موقع “فرانس أنفو” أن المحكمة ألزمت الشاب، الذي لا يتجاوز عمره 20 سنة، أيضا بـ70 ساعة من العمل في خدمة الصالح العام، مع أداء تعويض قدره 2000 أورو، وغرامة 1000 أورو عن الدعوى المدنية.

وأشار الموقع نفسه إلى أن المدعي العام كان قد طالب، يوم الأربعاء الماضي، 3 يوليوز، بعقوبة من 8 أشهر موقوفة التنفيذ في حق هذا الشاب، الذي هدد الغزوي بالقتل عبر تغريدة في “تويتر”.

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“وكان الشاب المذكور قد عبر في تغريدته، المؤرخة بـ14 دجنبر 2018 عن رغبته في “إفراغ 46 طلقة برأس الغزوي، حسب قوله، وذلك بعد يوم من الهجمات، التي عرفتها مدينة ستراسبورغ.

وتعيش الغزوي تحت الحراسة، خصوصا بعد أن تلقت تهديدات بالقتل من قبل تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

ونجت الغزوي من الهجوم، الذي أودى بحياة 12 شخصا، وإصابة 11 آخرين، بعد أن كانت في رحلة إلى المغرب.