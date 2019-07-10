القضاء الإسباني يؤيد الغرامة الصادرة في حق بيكي

أيد القضاء الإسباني وفقا للعديد الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الأربعاء، الحكم الضريبي الصادر في حق لاعب برشلونة لكرة القدم، جيرار بيكي.
وألزمت المحكمة المختصة في هذا النوع من القضايا بإسبانيا، مدافع الفريق الكطلوني بأداء مبلغ قيمته 2.1 مليون يورو لمصلحة الضرائب.
وكان قضاء إسبانيا رفض استئنافا تم تقديمه من لاعب برشلونة على هذه الغرامة، علما أن الحكم الأول في هذه القضية صدر عن محكمة أخرى منذ عام 2013، حينها اُدين بيكي بالاحتيال في تسديد مستحقات ضريبية تهم حقوق بيع صور دعائية تخصه خلال الفترة ما بين 2008 و2010.
هذا بالإضافة إلى إدانته بدفع متأخرات للضرائب بقيمة 1.5 مليون يورو، وغرامة مالية بلغت قيمتها 678 ألف يورو.
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