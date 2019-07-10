بالرغم من ظهوره المتواضع في “الكان”.. عملاق ألمانيا يسعى للتعاقد مع زياش

قالت صحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الأربعاء، إن نادي بايرن ميونخ الألماني يريد التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش لتعزيز صفوفه خلال الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة نفسها، أن الفريق البافاري يرغب في دعم خطه الأمامي بضم زياش، الذي قدم موسما رائعا مع أياكس أمستردام الهولندي محليا وأوروبيا، أنهاه متوجا بالدوري والكأس الهولنديين، ناهيك عن بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخاض زياش 49 مباراة مع فريقه الهولندي الموسم الماضي، سجل خلالها 21 هدفا، في كل المسابقات، وصنع 24 هدفا لزملائه في الفريق، مما جعل اسمه يرتبط بأكثر من فريق أوروبي على غرار مانشستر يونايتد وآرسنال الإنجليزيين، واشبيلية الإسباني.

ولم يقدم صاحب 26 عاما، المستوى المعهود منه مع المنتخب الوطني خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، والتي ودعتها “أسود الأطلس” من ثمن النهائي، بخسارتها ضد بنين بركلات الترجيح، علما أن زياش أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من شوط المباراة الثاني.