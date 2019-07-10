حريق يلتهم عشرات الهكتارات بمنطقة عين الحصن-فيديو

فيديو: يونس الميموني
أتى حريق، قبل قليل، على عشرات الهكتارات من الغابات المحيطة بمنطقة عين الحصن المتواجدة في الطريق الرابطة بين طنجة تطوان.
وبحسب المعطيات المتوفرة ل “اليوم24” من عين المكان، فإن عناصر الوقاية المدنية مازالت تحاول السيطرة على ألسنة النيران المشتعلة، قبل أن تلتهم مساحات أكبر من المنطقة وتصل إلى المداشر المجاورة.
ورجحت المعطيات ذاتها أن يكون سبب الحريق هو رمي سيجارة مشتعلة في الغابة، فيما أفادت رواية أخرى أن السبب راجع إلى قطعة زجاج عكست أشعة الشمس وتسببت في النيران المشتعلة.
وأضافت المعطيات نفسها، أن عناصر الدرك فتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة أسباب وملابسات الحريق.
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